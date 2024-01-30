​Ди Канио: «Уверен, что Аллегри будет доволен ничьей в матче с «Интером»

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио, активно занимающийся сейчас футбольной колумнистикой, уверен в том, что «Ювентус» в игре с «Интером» будет стремиться к ничьей. Это будет главный матч следующего, двадцать третьего тура итальянского чемпионата Серии А.

- Я думаю, что если Аллегри предложат расписать ничью, он с удовольствием согласится. Он знает, что у «Интера» будут другие испытания, матчи с «Атлетико», матч с «Аталантой». Сейчас «Ювентус» даже будет болеть за «Интер» в Лиге чемпионов, чтобы команда прошла как можно дальше. Это будет помогать «Ювентусу» в чемпионате, - цитирует слова ди Канио Juvenews.eu.