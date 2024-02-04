Джунтоли: «Ювентус» не планировал трансферы, но не смог пройти мимо двух отличных игроков»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли подвёл итоге зимнего трансферного периода.

«Бьянконери» провернули два подписания: ряды команды Массимилиано Аллегри пополнили 23-летний центральный защитник Тьягу Джало из «Лилля» и полузащитник Карлос Алькарас из «Саутгемптона».

«У нас не было потребности в подписании новых игроков в январе, также мы не хотели разбалансировать команду, но нам удалось подписать двух футболистов с большим потенциалом. Мы верим, что они станут частью успешного будущего «Ювентуса». У них огромные перспективы», – поведал в беседе с DAZN Джунтоли.