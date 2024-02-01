«Интер» уверен в продлении контракта с Лаутаро Мартинесом

В «Интере» не сомневаются, что нападающий Лаутаро Мартинес поставит подпись под новым контрактом с клубом.

Капитан «нерадзурри» был близок к продлению соглашения, однако, как сообщалось в СМИ, в последнее время агент игрока стал оказывать давление на «Интер», что может быть связано с интересом других клубов. По сведениям журналиста Маттео Бардзаги, руководство миланского гранда по-прежнему спокойно и уверено в успешном исходе переговоров. Условия сделки будут пересмотрены после закрытия зимнего трансферного окна. Сторонам ещё предстоит согласовать некоторые детали, включая бонусные выплаты.

Действующее соглашение Лаутаро Мартинеса рассчитано до 2026 года. Форвард выступает за «Интер» с 2018 года.