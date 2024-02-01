Пьянич: «Аллегри смог воссоздать ДНК «Ювентуса»

Бывший футболист «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мнением о текущем положении дел в команде.

Туринцы занимают вторую строчку в таблице Серии А, на одно очко отставая от миланского «Интера» при одном матче в запасе у «нерадзурри». 4 февраля в Милане пройдёт очная битва двух главных претендентов на чемпионство.

«Это будет решающая игра двух сильнейших команд Серии А. Аллегри удалось воссоздать ДНК «Ювентуса», что хорошо заметно на поле. Команда снова выглядит компактно», – заявил в интервью Tuttosport Пьянич, выступавший за «Ювентус» с 2016 по 2020 год, а ныне играющий в ОАЭ за «Шарджу».