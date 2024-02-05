«Интер» впервые за 17 лет начал год с шести побед в шести матчах

Миланский «Интер» продлил победную серию, с минимальным счётом одолев «Ювентус».

Команда Симоне Индзаги выиграла ключевой матч в борьбе за Скудетто благодаря автоголу Федерико Гатти, забитому на 37-й минуте. Согласно данным Opta, «Интер» проводит лучшее начало календарного года за последние 17 лет: впервые с 2007 «нерадзурри» удалось одержать победу в шести из шести первых поединков в году.

Ранее миланский гранд одолел «Фиорентину» (1:0), «Наполи» (1:0, Суперкубок), «Лацио» (3:0, Суперкубок), «Монцу» (5:1) и «Верону» (2:1).

Благодаря сегодняшней победе отрыв «Интера» от «Ювентуса» в таблице Серии А увеличился до четырёх очков при одном матче в запасе у «сине-чёрных».