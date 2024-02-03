Индзаги: «Я фанат Аллегри, в этом сезоне мы наблюдаем за особенным «Ювентусом»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал о своём отношение к коллеге из туринского «Ювентуса» в лице Массимилиано Аллегри. Напомним, завтра «Интер» встретится с «Ювентусом» в рамках центрального матча тура итальянской Серии А.

«Я фанат Аллегри, в этом сезоне мы наблюдаем за особенным «Ювентусом». В этом есть большая заслуга Массимилиано. Он проделали большую работу для того, чтобы участвовать в чемпионской гонке», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

«Интер» пока опережает «Ювентус» в чемпионской гонке на одно очко. При этом у подопечных Индзаги есть матч в запасе.