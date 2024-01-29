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Чемпионат Италии. Серия А

Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» может помочь «Ювентусу» купить хавбека «матрасников»

29 Января 2024 • 14:10 Комментировать
Атлетико М
1:0
Севилья

Мадридский «Атлетико» близок к трансферу нападающего Мойзе Кина из туринского «Ювентуса» на правах аренды. Эта сделка может открыть двери для полузащитника «матрасников» Родриго де Пауля, которого связывают с переходом в «Ювентус».

По информации от Tuttosport, в переговорах по трансферу Кина «Атлетико» и «Ювентус» укрепили свои отношения. Это может повлиять на то, что в летнее трансферное окно де Пауль вернётся в Серию А, где ранее выступал за «Удинезе».

Кин в этом розыгрыше итальянской Серии А не отметился ни одним результативным действием. Что касается де Пауля, на счету Аргентинца 4 ассиста в чемпионате Испании.

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