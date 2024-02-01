Переход Сенси из «Интера» в «Лестер» может сорваться в последний момент

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси может не перебраться в «Лестер».

Английский клуб находился в шаге от подписания 28-летнего игрока, и в последний день трансферного окна стороны должны были закрыть переход, однако с этим возникли проблемы. По данным Sky Sport, в ходе оформления сделки возникли юридические трудности – теперь трансфер находится под вопросом.

Как сообщалось ранее, «лисы» арендуют итальянца с обязательством последующего выкупа за 2 млн евро.

Стефано Сенси лишь трижды появился на поле в матчах «Интера» в нынешнем розыгрыше Серии А. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Монцу».