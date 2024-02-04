Индзаги: «У «Ювентуса» есть преимущество в чемпионской гонке, клуб играет всего один матч в неделю»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги считает, что у «Ювентуса» есть небольшое преимущество в чемпионской гонке Серии А. Дело в том, что «старая синьора» не участвует в еврокубках.

«У «Ювентуса» есть преимущество в чемпионской гонке, клуб играет всего один матч в неделю. Нет никакого смысла отрицать вышесказанное. При этом нам также не стоит жаловаться, ведь мы довольным тем, как складывается наш путь в Лиге чемпионов», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

Отметим, что в преддверии сегодняшней очной встречи в чемпионате, «Интер» опережает «Ювентус» на одно очко в таблице. При этом у миланского клуба в активе есть матч в запасе.