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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «У «Ювентуса» есть преимущество в чемпионской гонке, клуб играет всего один матч в неделю»

04 Февраля 2024 • 15:49 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
1 1.80 X 3.50 2 4.80
Через 6 ч. 27 мин.

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги считает, что у «Ювентуса» есть небольшое преимущество в чемпионской гонке Серии А. Дело в том, что «старая синьора» не участвует в еврокубках.

«У «Ювентуса» есть преимущество в чемпионской гонке, клуб играет всего один матч в неделю. Нет никакого смысла отрицать вышесказанное. При этом нам также не стоит жаловаться, ведь мы довольным тем, как складывается наш путь в Лиге чемпионов», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

Отметим, что в преддверии сегодняшней очной встречи в чемпионате, «Интер» опережает «Ювентус» на одно очко в таблице. При этом у миланского клуба в активе есть матч в запасе.

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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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