«Рома» может усилиться бывшим игроком «Ювентуса»

«Рома» до конца трансферного окна может усилиться бывшим футболистом туринского «Ювентуса». Речь идёт о нападающем канадского «Торонто» Федерико Бернардески, который стремится вернуться в итальянскую Серию А.

Как сообщает журналист Николо Скира, агенты Бернардески уже предложили услуги итальянца «Роме». Отмечается, что ради трансфера Федерико готов пойти на сокращение зарплаты.

Напомним, Бернардески ранее также выступал в Италии за «Фиорентину». Туринский «Ювентус» нападающий покинул в 2022 году на правах свободного агента. Федерико присоединился к «Торонто» вместе с другим итальянцем – Лоренцо Инсинье, который сейчас тоже хочет вернуться в Серию А.