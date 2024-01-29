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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» может усилиться бывшим игроком «Ювентуса»

29 Января 2024 • 15:40 Комментировать
Салернитана
...
Рома
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Через 6 ч. 2 мин.

«Рома» до конца трансферного окна может усилиться бывшим футболистом туринского «Ювентуса». Речь идёт о нападающем канадского «Торонто» Федерико Бернардески, который стремится вернуться в итальянскую Серию А.

Как сообщает журналист Николо Скира, агенты Бернардески уже предложили услуги итальянца «Роме». Отмечается, что ради трансфера Федерико готов пойти на сокращение зарплаты.

Напомним, Бернардески ранее также выступал в Италии за «Фиорентину». Туринский «Ювентус» нападающий покинул в 2022 году на правах свободного агента. Федерико присоединился к «Торонто» вместе с другим итальянцем – Лоренцо Инсинье, который сейчас тоже хочет вернуться в Серию А.

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