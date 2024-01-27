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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не проигрывает 19 официальных матчей, следующий – против «Интера»

27 Января 2024 • 22:07 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
04.02 22:45

Туринский «Ювентус», если не проиграет в следующем матче против «Интера» в Серии А, продлит свою серию без поражений до 20 официальных матчей подряд.

Вечером «Юве» смог удержать ничью в матче с аутсайдером лиги, «Эмполи» (1:1). «Бьянконери» играли в меньшинстве. Ничья прервала серию побед «Ювентуса», которая насчитывала семь матчей подряд. Также до этой игры «Ювентус» не пропускал на протяжении трёх матчей подряд, забив в них 10 голов.

Игра «Ювентуса» против «Интера» в рамках Серии А состоится 4 февраля – это следующее воскресенье.

«Юве» опережает «Интер» в турнирной таблице Серии А, имея 53 балла, но у «нерадзурри» две игры в запасе.

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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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