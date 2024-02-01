«Ювентус» не сможет продлить контракт с Массимилиано Аллегри на текущих условиях.

Нынешнее соглашение специалиста истекает в середине следующего года. По обновлённым сведениям La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» намерен решить вопрос с контрактом Аллегри уже в ближайшие месяцы: в клубе не хотят, чтобы команда начала новый сезон под руководством наставника с истекающим договором.

При этом, по данным источника, Аллегри вряд ли сможет рассчитывать на ту же зарплату, что получает сейчас, – около 7 млн евро в год. Судя по всему, тренеру придётся согласиться на сокращение оклада, если он хочет продолжить работу в клубе.