Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» под угрозой срыва

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин вряд ли сможет присоединиться к мадридскому «Атлетико» на правах аренды до конца сезона. Как сообщает журналист Николо Скира, итальянец не прошёл медосмотр в стане «матрасников».

Источник дал понять, что Кин не сможет играть в ближайший месяц, что отпугнуло мадридский «Атлетико». Руководство обоих клубов в данный момент с пессимизмом относится к завершению сделки. В данный момент Кин вместе со своими агентами находится в Мадриде и ждёт финального решения от «Атлетико».

В этом розыгрыше чемпионата Италии Кин не отметился ни одним результативным действием.