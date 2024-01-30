Гризманн: «Верю, что «Атлетико» ещё может выиграть Ла Лигу»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не теряет надежду на чемпионство своей команды.

После недавней победы над «Валенсией» (2:0) «матрасники» расположились на третьей строчке в турнирной таблице, сместив «Барселону» за счёт лучшей разницы голов. Впрочем, команде Диего Симеоне по-прежнему далеко до лидеров: отставание от «Жироны», сыгравшей на один матч больше, составляет 11 очков, от мадридского «Реала» – 10.

«Я верю, что у нас есть шанс выиграть Ла Лигу в этом сезоне. Мы будем бороться до конца», – приводит Cope слова Гризманна.

31 января «Атлетико» примет в родных стенах «Райо Вальекано» в поединке 22-го тура Ла Лиги.