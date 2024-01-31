«Атлетико» объявил о пополнении в составе команды. Её усилил Габриэль Паулиста – бразильский защитник с испанским паспортом. 33-летний Паулиста успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Ранее в Европе Габриэль Паулиста выступал за «Вильярреал», «Арсенал» и «Валенсию». Теперь опытный защитник будет стараться проявить себя в мадридском клубе.

В первой части сезона Габриэль поучаствовал в 19 матчах «Валенсии». Результативными действиями футболист не отмечался.

В среду «Атлетико» проведёт домашний матч против «Райо Вальекано». На текущий момент «матрасники» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги.