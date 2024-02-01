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«Атлетико» провёл не лучший матч, но дожал «Райо Вальекано»

01 Февраля 2024 • 01:01 Комментировать
Атлетико М
2:1
Райо Вальекано
окончен

В отложенном матче 20-го тура Ла Лиги «Атлетико» играл против «Райо Вальекано» и мало в чём превзошёл противника. Маркос Льоренте бросил в отрыв Анхеля Корреа, который в ближнем бою не сумел переиграть вратаря. Корреа снова на острие, на сей раз кипер был обыгран, а мяч из-за ленточки выносил защитник, но там вне игры. В итоге за «Атлетико» сработал штрафной удар. После подачи Рейнилду Мандава головой пробил впритирку со штангой. Соперник быстро отыгрался после выстрела Альваро Гарсии с линии штрафной - 1:1. Автор гола убегал к воротам после перерыва, но не сумел перебросить голкипера. Пабло Ривас помог Мемфису Депаю оказаться один на один с вратарем, голландец был точен, но ВАР отменил гол - вне игры. И все же в самой концовке Антуан Гризманн справа прострелил на Депая, удар которого все же не отразил голкипер.

2:1, «Атлетико» смог догнать «Барселону» на третьем месте. Соперник - 13-й.

Протокол игры  
Атлетико М2:1Райо Вальекано
(1:0) Мандава Рейнилду35'  
  43'Гарсия Альваро Ривера (1:1)
(2:1) Депай Мемфис90'  
Облак ЯнВитсель АксельЭрмосо МариоМандава РейнилдуЛьоренте Маркос 58' (Гризманн Антуан ( 58') Вермирен Артур 46' (Молина Науэль ( 46') Ривас Пабло БарриосНьигес Сауль 70' (Коке Хорхе ( 70') Рикельме Родриго 58' (Лино Сэмуел ( 58') Корреа Анхель 58' (Де Пауль Родриго ( 58') Депай Мемфис
Запасные: Савич СтефанЭль Жебари СалимМолдован ХорациуГабриэль ПаулистаГомис Антонио
Димитриевски СтолеЭрнандес АриданеЛежён ФлорьянЭспино АльфонсоРатиу Андрей 65' (Балью Иван ( 65') Чаваррия Пеп  90'Перес Кике  38' 64' (Креспо Мигель ( 64') Валентин ОскарПаласон Иси  61' 76' (Трехо Оскар ( 76') Гарсия Альваро Ривера 76' (Де Фрутос Хорхе ( 76') Камелло Серхио 84' (Фалькао Радамель ( 84')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеМумин АбдулКарденас ДаниРауль де Томас
31 января. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Атлетико Мадрид Райо Вальекано

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