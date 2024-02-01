«Атлетико» провёл не лучший матч, но дожал «Райо Вальекано»

В отложенном матче 20-го тура Ла Лиги «Атлетико» играл против «Райо Вальекано» и мало в чём превзошёл противника. Маркос Льоренте бросил в отрыв Анхеля Корреа, который в ближнем бою не сумел переиграть вратаря. Корреа снова на острие, на сей раз кипер был обыгран, а мяч из-за ленточки выносил защитник, но там вне игры. В итоге за «Атлетико» сработал штрафной удар. После подачи Рейнилду Мандава головой пробил впритирку со штангой. Соперник быстро отыгрался после выстрела Альваро Гарсии с линии штрафной - 1:1. Автор гола убегал к воротам после перерыва, но не сумел перебросить голкипера. Пабло Ривас помог Мемфису Депаю оказаться один на один с вратарем, голландец был точен, но ВАР отменил гол - вне игры. И все же в самой концовке Антуан Гризманн справа прострелил на Депая, удар которого все же не отразил голкипер.

2:1, «Атлетико» смог догнать «Барселону» на третьем месте. Соперник - 13-й.