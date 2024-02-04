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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» и «Ювентус» объявили составы на очный матч Серии А

04 Февраля 2024 • 21:44 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
1 1.80 X 3.50 2 4.80
Через 0 ч. 19 мин.

В воскресенье вечером в итальянской Серии А пройдёт классическая битва между «Интером» и «Ювентусом».

Наставник «Интера» Симон Индзаги включил в стартовый состав таких игроков: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, в свою очередь, доверил место на поле таким футболистам: Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Йылдыз.

Матч «Интер» - «Ювентус» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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