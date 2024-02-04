​«Интер» и «Ювентус» объявили составы на очный матч Серии А

В воскресенье вечером в итальянской Серии А пройдёт классическая битва между «Интером» и «Ювентусом».

Наставник «Интера» Симон Индзаги включил в стартовый состав таких игроков: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, в свою очередь, доверил место на поле таким футболистам: Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Йылдыз.

Матч «Интер» - «Ювентус» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.