Индзаги – о победе над «Ювентусом»: «Интер» выиграл заслуженно, но вся борьба впереди»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался после успеха своей команды в матче против «Ювентуса» (1:0).

«Нерадзурри» упрочили лидерство в турнирной таблице – отрыв от «Ювентуса» увеличился до четырёх очков. Единственный гол в матче состоялся на 37-й минуте, когда Федерико Гатти поразил собственные ворота.

«Очень важная и абсолютно заслуженная победа. Мы контролировали игру. Болельщики подталкивали нас от разминки до финального свистка. Мы очень довольны, но это лишь один шаг, впереди долгий путь. «Ювентус» и «Милан» не сдадутся. Нам предстоят четыре напряжённых месяца, нужно продолжать в том же духе», – заявил в послематчевом интервью DAZN Индзаги.