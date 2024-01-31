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Англия. Чемпионшип

Алькарас прошёл медобследование для перехода в «Ювентус» слухи

31 Января 2024 • 18:00 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
04.02 22:45

Полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас в ближайшее время станет игроком «Ювентуса».

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний аргентинец успешно завершил медицинское обследование перед трансфером в «Ювентус». По данным источника, уже сегодня, 31 января, Алькарас подпишет контракт с клубом. Сообщается, что туринский коллектив арендует хавбека с опцией выкупа на сумму более 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Алькарас принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча, а также записал на свой счет три результативные передачи.

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