Полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас в ближайшее время станет игроком «Ювентуса».

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний аргентинец успешно завершил медицинское обследование перед трансфером в «Ювентус». По данным источника, уже сегодня, 31 января, Алькарас подпишет контракт с клубом. Сообщается, что туринский коллектив арендует хавбека с опцией выкупа на сумму более 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Алькарас принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча, а также записал на свой счет три результативные передачи.