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Чемпионат Италии. Серия А

Антонини: «Калюлю - главное приобретение «Милана»

09 Октября 2022 • 18:05 Комментировать
Милан
2:0
Ювентус
окончен

В центральном матче девятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» уверенно обыграл туринский «Ювентус», забив два безответных мяча. Одним из самых активных на поле был Пьер Калюлю, и бывший игрок «Милана» Лука Антонини, выступавший в его составе с 2008 по 2013 год, считает, что Калюлю стал самым важным приобретением «Милана» за последнее время.

- Калюлю - главное приобретение за последнее время. Он интеллигентен. В трудный момент команде удалось найти такого отличного игрока - дешевого и интеллигентного. Он учится на своих ошибках и прогрессирует, и сейчас у «Милана» есть практически доморощенный отличный футболист, - цитирует слова Антонини pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лука Антонини Пьер Калюлю
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