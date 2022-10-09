Антонини: «Калюлю - главное приобретение «Милана»

В центральном матче девятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» уверенно обыграл туринский «Ювентус», забив два безответных мяча. Одним из самых активных на поле был Пьер Калюлю, и бывший игрок «Милана» Лука Антонини, выступавший в его составе с 2008 по 2013 год, считает, что Калюлю стал самым важным приобретением «Милана» за последнее время.

- Калюлю - главное приобретение за последнее время. Он интеллигентен. В трудный момент команде удалось найти такого отличного игрока - дешевого и интеллигентного. Он учится на своих ошибках и прогрессирует, и сейчас у «Милана» есть практически доморощенный отличный футболист, - цитирует слова Антонини pianetamilan.it.