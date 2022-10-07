Болельщики из более чем 150 стран будут следить с трибун «Сан-Сиро» за матчем «Милана» с «Ювентусом»

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата Серии А станет поединок «Милана» и «Ювентуса», и на «Сан-Сиро» ожидается аншлаг.

Как сообщает pianetamilan.it, проданы уже все билеты на матч, а на трибунах будут присутствовать граждане более чем 150 стран мира, в том числе и таких далеких, как Япония, Бразилия, Индонезия и даже Тринидад и Тобаго. Освещать встречу будут 157 журналистов и два десятка операторов, а также 33 аккредитованных фотографа.

Матч между «Миланом» и «Ювентусом» в рамках девятого тура итальянской Серии А пройдет в субботу, 8 октября, он начнется в 19 часов по московскому времени.