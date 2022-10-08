Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой дал прогноз на матч «Милан» - «Ювентус»

08 Октября 2022 • 10:44 Комментировать
Милан
...
Ювентус
1 2.07 X 3.40 2 3.75
Через 7 ч. 17 мин.

Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между «Миланом» и туринским «Ювентусом» в рамках девятого тура чемпионата Италии.

«Жду вязкой борьбы и продолжения серии очных мирных встреч. Кроме того, я считаю, что такой вариант вполне устроил бы оба клуба. Моя ставка - ничья», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Матч «Милан» - «Ювентус» состоится на стадионе «Сан-Сиро» сегодня, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После восьми туров хозяева занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, а гости располагаются на седьмой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 16:00
Сассуоло Сассуоло
Интер Милан Интер Милан
4.70 4.50 1.66
Видео
08.10.22 в 19:00
Милан Милан
Ювентус Ювентус
1.95 3.60 4.00
Видео
08.10.22 в 21:45
Болонья Болонья
Сампдория Сампдория
2.11 3.55 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
11:37 · Италия. Серия А
Рианчо оценил шансы Хвичи заиграть в «Реале» и «Барселоне»
11:30 · Италия. Серия А
Рианчо: «Кварацхелия может стать мировой звездой»
11:28 · Россия. Премьер-лига
«Лацио» проявляет интерес к защитнику «Динамо» Сазонову
10:48 · Италия. Серия А
Кокорин: «Можно очень хорошо и очень долго тренироваться, но настоящий футбол — только в официальных матчах»
10:44 · Италия. Серия А
Мостовой дал прогноз на матч «Милан» - «Ювентус»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нашёл нового вратаря в Серии А
09:39 · Италия. Серия А
Стало известно, когда Рибери завершит карьеру
04:54 · Италия. Серия А
Дзамбротта поделился самыми приятными воспоминаниями времён выступлений за «Милан»
03:39 · Италия. Серия А
Дзамбротта: «Аллегри здорово прибавил со времён «Милана» 1
01:10 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Скалони доверяет мне, даже когда я не забиваю»
00:32 · Италия. Серия А
Алехандро Бальде может перейти в «Интер»
00:25 · Италия. Серия А
Де Росси может возглавить клуб Серии А
00:16 · Италия. Серия А
Полузащитник «Наполи» Зелиньски: «Скудетто – наша мечта»
07 Октября
23:43 · Италия. Серия А
Пиоли подтвердил, что Тео Эрнандес сыграет против «Ювентуса»
23:36 · Италия. Серия А
Анри не по душе новые пиджаки «Милана» - он считает их слишком вызывающими
Все новости
Рекомендуем