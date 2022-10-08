Мостовой дал прогноз на матч «Милан» - «Ювентус»

Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между «Миланом» и туринским «Ювентусом» в рамках девятого тура чемпионата Италии.

«Жду вязкой борьбы и продолжения серии очных мирных встреч. Кроме того, я считаю, что такой вариант вполне устроил бы оба клуба. Моя ставка - ничья», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Матч «Милан» - «Ювентус» состоится на стадионе «Сан-Сиро» сегодня, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После восьми туров хозяева занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, а гости располагаются на седьмой строчке.