«Ювентус» попытается купить Милинковича-Савича при одном условии

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич всё ещё может оказаться в «Ювентусе» в ближайшем будущем.

Контракт дорогостоящего серба истекает летом 2024 года, поэтому уже в июне 2023 года хавбек будет доступен по привлекательной цене. Надеясь избежать невыгодной продажи, «Лацио» пытается продлить соглашение с Милинковичем-Савичем, но агент игрока Матея Кежман не собирается вести переговоры с римлянами до окончания чемпионата мира, который пройдёт в Катаре с ноября по декабрь.

По информации Calciomercato, за ситуацией внимательно следит «Ювентус». Туринский гранд планирует сделать трансферное предложение летом, если 27-летний футболист так и не договорится с «Лацио» о новом контракте.