Дзамбротта: «Аллегри здорово прибавил со времён «Милана»

Бывший футболист как «Милана», так и «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта поделился своим мнением о прогрессе наставника туринского клуба Массимилиано Аллегри, с которым он поработал на закате своей карьеры - но не в «Ювентусе», а как раз что в «Милане», во времена последнего до Стефано Пиоли титула чемпиона Италии в 2011 году.

- Он стал опытнее. Не будем забывать, сколько он выиграл в «Ювентусе». Он лучше стал руководить командой во время матча, больше влияет на игроков, он стал авторитетнее. За счет этого он лучше справляется со сложными ситуациями, - цитирует слова Дзамбротты pianetamilan.it.