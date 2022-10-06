​«Ювентус» рассказал об итогах обследования де Шильо

Защитник «Ювентуса» Маттиа де Шильо был заменён уже в перерыве матча Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы. В четверг 29-летний футболист прошёл медицинское обследование. Оно подтвердило травму подколенного сухожилия средней степени. Вероятно, де Шильо пропустит несколько недель – следующее обследование защитник пройдёт примерно через 10 дней.

В сезоне 2022/2023 Маттиа де Шильо принял участие в 11 матчах «Ювентуса» в Серии А и Лиге чемпионов. Результативными действиями защитник не отмечался.

Напомним, что в среду «Ювентус» на своём поле обыграл «Маккаби» со счётом 3:1.