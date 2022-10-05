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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Милан» должен договориться с Леау»

05 Октября 2022 • 23:28 Комментировать
Милан
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Ювентус
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08.10 19:00

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини считает, что в скором времени Рафаэл Леау должен продлить контракт.

Соглашение 23-летнего нападающего истекает летом 2024 года. В августе интерес к португальцу проявлял «Челси», готовивший щедрое предложение, но «россонери» отказались отпускать свою звезду.

«Рафаэл – огромный талант. Я помню, как неуверенно он себя чувствовал, когда приехал в 20 лет, он нуждался в поддержке. Мы хотим продлить его контракт. Мы должны сесть за стол переговоров и прийти к согласию. «Милан» – идеальный клуб для полноценного профессионального роста Рафы», – приводит журналист Альфредо Педулла слова легендарного экс-защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Рафаэл Леау
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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