Мальдини: «Милан» должен договориться с Леау»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини считает, что в скором времени Рафаэл Леау должен продлить контракт.

Соглашение 23-летнего нападающего истекает летом 2024 года. В августе интерес к португальцу проявлял «Челси», готовивший щедрое предложение, но «россонери» отказались отпускать свою звезду.

«Рафаэл – огромный талант. Я помню, как неуверенно он себя чувствовал, когда приехал в 20 лет, он нуждался в поддержке. Мы хотим продлить его контракт. Мы должны сесть за стол переговоров и прийти к согласию. «Милан» – идеальный клуб для полноценного профессионального роста Рафы», – приводит журналист Альфредо Педулла слова легендарного экс-защитника.