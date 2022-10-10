Наставник «Маккаби» считает, что «Ювентусу» не повезло в матче с «Миланом»

Главный тренер «Маккаби» Хайфа Барак Бахар поделился мыслями о предстоящем противостоянии с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

На прошлой неделе команды провели встречу в Турине – итальянский коллектив взял верх со счётом 3:1. Позднее «бьянконери» уступили в Серии А «Милану» – 0:2.

«Я смотрел недавний матч «Ювентуса» против «Милана», где команда Аллегри могла забить дважды уже в первые десять минут, – рассказывает на пресс-конференции рулевой «Маккаби». – Да, во время нашей прошлой встречи у нас было ощущение, что мы близки к ничьей, но большую часть матча соперник всё же превосходил нас по игре», – заявил Бахар.

Поединок «Маккаби» – «Ювентус» пройдёт 11 октября.