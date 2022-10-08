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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Томори и сольный проход Браима Диаса: «Милан» разобрался с «Ювентусом» на «Сан Сиро»

08 Октября 2022 • 20:54 Комментировать (8)
Милан
2:0
Ювентус
окончен

Центральный матч девятого тура Серии А свёл друг с другом «Милан» и «Ювентус».

Протокол игры  
Милан2:0Ювентус
(1:0) Томори Фикайо45'  
(2:0) Диас Браим54'  
Татарушану ЧиприанКалюлю ПьерГаббия МаттеоТомори ФикайоТео ЭрнандесБеннасер Исмаэль 84' (Ориги Дивок ( 84') Тонали СандроПобега Томмазо 59' (Крунич Раде ( 59') Диас Браим  55' 65' (Де Кетеларе Шарль ( 65') Леау Рафаэл 84' (Вранкс Астер ( 84') Жиру Оливье 64' (Ребич Анте ( 64')
Запасные: Тиау МаликБакайоко ТьемуэБалло-Туре ФодеДест СерджиноАдли ЯсинЮнгдал АндреасМиранте Антонио
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер ГлейсонБонуччи ЛеонардоАлекс СандроКуадрадо Хуан  26' 46' (Маккенни Уэстон ( 46') Локателли Мануэль 56' (Паредес Леандро ( 56') Рабио Адриен 80' (Соуле Матиас ( 80') Костич Филип 56' (Миретти Фабио ( 56') Влахович Душан 78' (Кин Мойзе ( 78') Милик Аркадиуш
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоФаджоли НиколоГатти ФедерикоПерин Маттиа
08 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

Удар Куадрадо (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Куадрадо (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Данило пробил с дальней дистанции (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Данило пробил с дальней дистанции (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Леау в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Леау в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Фикайо Томори (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Фикайо Томори (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Браима Диаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Браима Диаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

«Милан» в новом сезоне стартовал не так успешно, как в прошлом. К отчётному матчу «россонери» подошли на пятом месте таблицы Серии А. Правда, от первой строчки они отставали всего на три очка. «Ювентус» же шёл восьмым, ему не хватало до «красно-чёрных» четырёх баллов.  

«Ювентус» взялся за контроль мяча со стартового свистка. Первый опасный момент образовался на девятой минуте. Влахович покатил на правый фланг на Куадрадо, который отправил мяч мимо створа впритирку с дальней штангой. Далее, позволив подобраться к своей штрафной «Милану», «бьянконери» вернулись к атакующим практикам, и Милик плотно пробил низом метров с четырнадцати в руки Татарушану. Ещё Данилу напомнил о себе с правого фланга – рядом с дальним углом.

Потом активно действовать стали уже миланцы. Особенно стремился проявить себя в завершающей стадии Рафаэл Леау. Он дважды попал в штангу. Первый раз – после углового, а второй – дальним ударом. Споры вызвал эпизод между двумя этими моментами, когда всё тот же неугомонный Леау пробил слева с острого угла, и мяч отскочил за лицевую от локтя Влаховича. Акцентированной игры рукой там не было, поэтому главный арбитр решил не назначать пенальти, и ВАР-ассистенты его поддержали. Ну а игроки «Милана», естественно, рассчитывали на одиннадцатиметровый.

Но что тебе остаётся делать, если пенальти в твою пользу не ставят, а забить очень хочется? Правильно – сделать это с игры. Уже закончилось в первом тайме основное время, пошло компенсированное, и Тео Эрнандес подал с левого фланга удачный угловой. Жиру пробил на ближней штанге и попал в своего же – в Томори, который сориентировался, развернулся и всадил мяч под перекладину (1:0). Можно сказать, «Милан» заслужил этот гол.

Заслужила ли команда Стефано Пиоли ещё один забитый гол в начале второй половины встречи? Во всяком случае, «Ювентус» заслужил тот пропущенный мяч. Совершать потерю в обычной ситуации в центре поля и запускать к себе в штрафную соперника напрямую из центра поля, не предприняв всех усилий по его нейтрализации, – это как-то несерьёзно. Влахович обрезался, и Браим Диас устроил сольный проход, невзирая на статистов в лице нескольких игроков «Юве». Что дальше? Удар в ближний угол, неудачная попытка Щесны отразить его – и мяч находит себя в сетке (2:0).

«Ювентусу» не удалось обострить концовку – Мойзе Кин имел возможность забить, однако рикошет от Калюлю увёл мяч на угловой. До этого счёт мог стать крупным – если бы судья назначил пенальти после попадания мяча в руку Бремера после удара Крунича. Но не указал арбитр на точку, как и в первом тайме. «Милан» выиграл, набрал 20 очков и поравнялся с лидирующими «Наполи» и «Аталантой», которые ещё не играли в девятом туре. «Ювентус» же пока окапывается в середине таблицы.

Кирилл Иванцов

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Милан Ювентус Серия А Чемпионат Италии
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Комментарии (8)
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ингерман
08 Октября 2022 в 21:49
ай тень кришти продолжаец давиц на ауру старой бабки.. )))
Nestea0201
08 Октября 2022 в 21:21
Криштиану оставь Юве в покое!)
sagittarius
08 Октября 2022 в 21:25
Действительно, вот же вредитель ))
ЮвиК
08 Октября 2022 в 21:14
Матч напомнил те игры за которые я критиковал Пирло, когда тот ставил Криша, когда тот откровенно был в худшей форме. Так и тут. Влахович играл пока не привез. Ничему людей ошибки не учат. Чехорда с составом уже задолбала... Радует что все вернулось на круги своя, а то уж думал Макса с нами и на след сезон оставят).
sagittarius
08 Октября 2022 в 21:01
Интересно, Аллегри будет в очередной раз сокрушаться по поводу отсутствующих игроков? Заодно пусть глянет на список отсутствующих в Милане. И почему те миланисты, что были на поле играли в футбол весь матч, а ювентини только первые 5 минут? Как я ранее уже пиcaл, под прессингом этот Ювентус ни на что не способен.
ЮвиК
08 Октября 2022 в 21:10
Все потому что нет Погба).
sagittarius
08 Октября 2022 в 21:23
Смех смехом, но и Погба с Кьезой как мне кажется, тут не помогут. Очередной загубленный сезон.
ЮвиК
08 Октября 2022 в 21:29
Возможно, но я хочу чтобы Кьеза играл и возвращался, для меня единственное светлое пятно за последние сезоны. Персонально за него сильно болею.
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