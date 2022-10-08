Гол Томори и сольный проход Браима Диаса: «Милан» разобрался с «Ювентусом» на «Сан Сиро»

Центральный матч девятого тура Серии А свёл друг с другом «Милан» и «Ювентус».

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Удар Куадрадо (видео). Чемпионат Италии. Футбол Данило пробил с дальней дистанции (видео). Чемпионат Италии. Футбол Удар Леау в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол 1:0. Гол Фикайо Томори (видео). Чемпионат Италии. Футбол 2:0. Гол Браима Диаса (видео). Чемпионат Италии. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол Large modal ×

«Милан» в новом сезоне стартовал не так успешно, как в прошлом. К отчётному матчу «россонери» подошли на пятом месте таблицы Серии А. Правда, от первой строчки они отставали всего на три очка. «Ювентус» же шёл восьмым, ему не хватало до «красно-чёрных» четырёх баллов.

«Ювентус» взялся за контроль мяча со стартового свистка. Первый опасный момент образовался на девятой минуте. Влахович покатил на правый фланг на Куадрадо, который отправил мяч мимо створа впритирку с дальней штангой. Далее, позволив подобраться к своей штрафной «Милану», «бьянконери» вернулись к атакующим практикам, и Милик плотно пробил низом метров с четырнадцати в руки Татарушану. Ещё Данилу напомнил о себе с правого фланга – рядом с дальним углом.

Потом активно действовать стали уже миланцы. Особенно стремился проявить себя в завершающей стадии Рафаэл Леау. Он дважды попал в штангу. Первый раз – после углового, а второй – дальним ударом. Споры вызвал эпизод между двумя этими моментами, когда всё тот же неугомонный Леау пробил слева с острого угла, и мяч отскочил за лицевую от локтя Влаховича. Акцентированной игры рукой там не было, поэтому главный арбитр решил не назначать пенальти, и ВАР-ассистенты его поддержали. Ну а игроки «Милана», естественно, рассчитывали на одиннадцатиметровый.

Но что тебе остаётся делать, если пенальти в твою пользу не ставят, а забить очень хочется? Правильно – сделать это с игры. Уже закончилось в первом тайме основное время, пошло компенсированное, и Тео Эрнандес подал с левого фланга удачный угловой. Жиру пробил на ближней штанге и попал в своего же – в Томори, который сориентировался, развернулся и всадил мяч под перекладину (1:0). Можно сказать, «Милан» заслужил этот гол.

Заслужила ли команда Стефано Пиоли ещё один забитый гол в начале второй половины встречи? Во всяком случае, «Ювентус» заслужил тот пропущенный мяч. Совершать потерю в обычной ситуации в центре поля и запускать к себе в штрафную соперника напрямую из центра поля, не предприняв всех усилий по его нейтрализации, – это как-то несерьёзно. Влахович обрезался, и Браим Диас устроил сольный проход, невзирая на статистов в лице нескольких игроков «Юве». Что дальше? Удар в ближний угол, неудачная попытка Щесны отразить его – и мяч находит себя в сетке (2:0).

«Ювентусу» не удалось обострить концовку – Мойзе Кин имел возможность забить, однако рикошет от Калюлю увёл мяч на угловой. До этого счёт мог стать крупным – если бы судья назначил пенальти после попадания мяча в руку Бремера после удара Крунича. Но не указал арбитр на точку, как и в первом тайме. «Милан» выиграл, набрал 20 очков и поравнялся с лидирующими «Наполи» и «Аталантой», которые ещё не играли в девятом туре. «Ювентус» же пока окапывается в середине таблицы.

Кирилл Иванцов