Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Браим Диас: «У нас очень сплочённая команда»

09 Октября 2022 • 03:45 Комментировать
Милан
2:0
Ювентус
окончен

В центральном матче девятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» уверенно обыграл в домашнем матче туринский «Ювентус», забив два безответных мяча. Первый из них забил Фикайо Томори, второй - Браим Диас. Он очень доволен своим успехом, прокомментировав его.

- Я всегда рад помочь команде. Этот гол был очень важен. Мы отлично сыграли и получили три очка. У нас очень сплоченная команда, мы проводим время вместе ежедневно. И это видно, в том числе, и на поле. Надеюсь, что и мои бывшие партнеры по  «Манчестер Сити» рады этому голу, рады за меня, - цитирует слова Диаса pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Браим Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Сампдория Сампдория
1
1
2.10 3.45 3.50
Видео
09.10.22 в 13:30
Торино Торино
Эмполи Эмполи
1.76 3.90 4.70
Видео
09.10.22 в 16:00
Удинезе Удинезе
Аталанта Аталанта
2.70 3.65 2.55
Видео
09.10.22 в 16:00
Салернитана Салернитана
Верона Верона
2.50 3.60 2.75
Видео
09.10.22 в 16:00
Монца Монца
Специя Специя
2.60 3.35 2.85
Видео
09.10.22 в 19:00
Кремонезе Кремонезе
Наполи Наполи
6.00 4.20 1.56
Видео
09.10.22 в 21:45
Рома Рома
Лечче Лечче
1.33 5.40 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
03:45 · Италия. Серия А
Браим Диас: «У нас очень сплочённая команда»
03:35 · Италия. Серия А
Соттил: «Будет трудно победить «Аталанту»
03:26 · Италия. Серия А
Станкович: «Вижу свет в конце туннеля»
02:42 · Италия. Серия А
Дзенга: «Милан» сыграл фантастически»
02:30 · Италия. Серия А
Жиру сыграл свой 50-й матч за «Милан»
08 Октября
23:44 · Италия. Серия А
«Болонья» и «Сампдория» выдали невесёлую ничью
23:28 · Италия. Серия А
В Италии всё больше критикуют Влаховича
21:38 · Италия. Серия А
Аллегри – о поражении от «Милана»: «Ювентус» просто перестаёт играть»
21:29 · Италия. Серия А
Пиоли – о победе над «Ювентусом»: «Сегодня нам удалось то, что не получилось в Лондоне»
21:00 · Италия. Серия А
Пиоли в своём 20-м матче против Аллегри одержал первую победу
20:48 · Италия. Серия А
Недвед: «Леау - игрок, который решает»
20:29 · Италия. Серия А
Индзаги похвалил Джеко за дубль
20:09 · Италия. Серия А
Индзаги похвалил Онану, но ещё не решил, кто ставить против «Барселоны»
19:38 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Жажда к победе оказалась сильнее усталости»
19:32 · Италия. Серия А
Недвед сравнил Влаховича с Ибрагимовичем образца 2004 года 1
Все новости
Рекомендуем