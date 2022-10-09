Браим Диас: «У нас очень сплочённая команда»

В центральном матче девятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» уверенно обыграл в домашнем матче туринский «Ювентус», забив два безответных мяча. Первый из них забил Фикайо Томори, второй - Браим Диас. Он очень доволен своим успехом, прокомментировав его.

- Я всегда рад помочь команде. Этот гол был очень важен. Мы отлично сыграли и получили три очка. У нас очень сплоченная команда, мы проводим время вместе ежедневно. И это видно, в том числе, и на поле. Надеюсь, что и мои бывшие партнеры по «Манчестер Сити» рады этому голу, рады за меня, - цитирует слова Диаса pianetamilan.it.