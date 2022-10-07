Игуаин вспомнил реакцию фанатов «Наполи» после перехода в «Ювентус»

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин вспомнил реакцию болельщиков «Наполи» после перехода нападающего в «Ювентус».

«Когда слышишь, как весь стадион скандирует твоё имя – это одно из лучших чувств. Однако бывает и наоборот. В футболе не всё так приятно. Один день 60 тысяч человек кричат твоё имя, а на следующий они же тебя оскорбляют», — приводит слова вице-чемпиона мира – 2014 издание Football Italia. Напомним, что после 146 поединков в Неаполе Гонсало переехал в состав сильнейшей команды Италии. По словам Игуаина, он по-прежнему не жалеет о трансфере в «Ювентус».

Недавно нападающий объявил о завершении карьеры после текущего сезона МЛС.

