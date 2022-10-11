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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший чемпион мира: «Есть чувство, что в «Ювентусе» перестали доверять Аллегри»

11 Октября 2022 • 04:46 Комментировать (1)
Милан
2:0
Ювентус
окончен

Марко Тарделли, бывший футболист туринского «Ювентуса» и чемпион мира 1982 года, поделился своим мнением об итогах матча между «Миланом» и «Ювентусом», в котором «россонери» переиграли оппонента, забив два безответных мяча. Тарделли считает, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обречен - ему перестали доверять.

- У Аллегри уже нет времени, у меня сложилось ощущение, что ему перестали доверять как игроки, так и высшее руководство. А когда такое происходит, движение вперед становится невозможным. Хотелось бы ошибаться, - цитирует Тарделли итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Марко Тарделли
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
11 Октября 2022 в 05:34
Он имеет ввиду что Аллегри сливают ?
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