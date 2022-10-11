Бывший чемпион мира: «Есть чувство, что в «Ювентусе» перестали доверять Аллегри»

Марко Тарделли, бывший футболист туринского «Ювентуса» и чемпион мира 1982 года, поделился своим мнением об итогах матча между «Миланом» и «Ювентусом», в котором «россонери» переиграли оппонента, забив два безответных мяча. Тарделли считает, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обречен - ему перестали доверять.

- У Аллегри уже нет времени, у меня сложилось ощущение, что ему перестали доверять как игроки, так и высшее руководство. А когда такое происходит, движение вперед становится невозможным. Хотелось бы ошибаться, - цитирует Тарделли итальянское новостное агентство ITASportPress.