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Чемпионат Италии. Серия А

Недвед сравнил Влаховича с Ибрагимовичем образца 2004 года

08 Октября 2022 • 19:32 Комментировать (1)
Милан
2:0
Ювентус
1 2.17 X 3.35 2 3.75
2-й тайм

Бывший капитан туринского «Ювентуса» Павел Недвед, выигравший в 2003 году «Золотой мяч», поделился своим мнением о матче с «Миланом», а также сравнил сербского форварда Душана Влаховича с выступавшим когда-то за «Ювентус» Златаном Ибрагимовичем. После первых успехов с «Аяксом» в 2004 году Ибрагимович покинул Амстердам и перебрался в туринский «Ювентус».

- Для нас этот матч важнее, чем для «Милана», мы хуже начали чемпионат. Нам нужны очки. Влахович уже силен, но он езе будет прибавлять, ему нужно много времени. Он напоминает Ибрагимовича образца 2004 года., он тоже сразу был далеко не тем, каким мы его знаем, - цитирует Недведа La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Павел Недвед Душан Влахович
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
08 Октября 2022 в 19:53
не могу согласиться. предполагаю что Влахович даже на пике карьеры (когда бы это время не наступило) не будет и вполовину так же хорош как Ибра в лучшие годы
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