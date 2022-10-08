Недвед сравнил Влаховича с Ибрагимовичем образца 2004 года

Бывший капитан туринского «Ювентуса» Павел Недвед, выигравший в 2003 году «Золотой мяч», поделился своим мнением о матче с «Миланом», а также сравнил сербского форварда Душана Влаховича с выступавшим когда-то за «Ювентус» Златаном Ибрагимовичем. После первых успехов с «Аяксом» в 2004 году Ибрагимович покинул Амстердам и перебрался в туринский «Ювентус».

- Для нас этот матч важнее, чем для «Милана», мы хуже начали чемпионат. Нам нужны очки. Влахович уже силен, но он езе будет прибавлять, ему нужно много времени. Он напоминает Ибрагимовича образца 2004 года., он тоже сразу был далеко не тем, каким мы его знаем, - цитирует Недведа La Gazzetta Dello Sport.