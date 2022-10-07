Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капелло поделился мнением о предстоящем матче «Милана» с «Ювентусом»

07 Октября 2022 • 21:15 Комментировать
Милан
...
Ювентус
1 2.07 X 3.40 2 3.70
Через 21 ч. 1 мин.

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата Серии А станет поединок «Милана» и «Ювентуса», в связи с чем мнением о предстоящем сражении поделился Фабио Капелло - специалист, в прошлом тренировавший как «Милан», так и «Ювентус».

Он считает, что очень важным фактором окажется отсутствие дисквалифицированного аргентинского форварда Анхеля ди Марии, который получил красную карточку еще в матче против «Монцы».

- «Милан» проиграл в Лондоне, но играл он хорошо. Уверен, он будет пробовать самостоятельно решить исход игры, контролировать ее. «Ювентусу» без дисквалифицированного ди Марии будет трудно, - цитирует Капелло итальянское издание La Stampa.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Ювентус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 16:00
Сассуоло Сассуоло
Интер Милан Интер Милан
4.70 4.50 1.66
Видео
08.10.22 в 19:00
Милан Милан
Ювентус Ювентус
1.95 3.60 4.00
Видео
08.10.22 в 21:45
Болонья Болонья
Сампдория Сампдория
2.11 3.55 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
21:51 · Италия. Серия А
Капелло обвинил в деградации итальянского футбола... Гвардиолу
21:45 · Италия. Серия А
Болельщики из более чем 150 стран будут следить с трибун «Сан-Сиро» за матчем «Милана» с «Ювентусом»
21:18 · Италия. Серия А
​«Милан» - «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии – 8 октября 2022
21:15 · Италия. Серия А
Капелло поделился мнением о предстоящем матче «Милана» с «Ювентусом»
21:09 · Италия. Серия А
«Сассуоло» - «Интер»: прогноз на матч чемпионата Италии – 8 октября 2022
21:09 · Италия. Серия А
Де Кетеларе - второй в Серии А по количеству создаваемых моментов
20:54 · Италия. Серия А
Игуаин вспомнил реакцию фанатов «Наполи» после перехода в «Ювентус»
20:48 · Италия. Серия А
Пиоли не уверен в том, что «Ювентус» будет закрываться
20:36 · Англия. Премьер-лига
Абрахам ответил на вопрос о возможном возвращении в «Челси»
19:57 · Италия. Серия А
​Вейналдуму сняли гипс
14:58 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Могу лишь похвалить Пиоли»
14:32 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Играть с «Миланом» будет сложнее, чем обычно»
12:17 · Италия. Серия А
Каррера: «Хвича может стать звездой мирового уровня»
12:06 · Германия. Бундеслига
Лаутаро Мартинес не интересен «Баварии»
11:06 · Италия. Серия А
«Барселона» нашла звёздного защитника на замену Пике 1
Все новости
Рекомендуем