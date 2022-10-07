Капелло поделился мнением о предстоящем матче «Милана» с «Ювентусом»

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата Серии А станет поединок «Милана» и «Ювентуса», в связи с чем мнением о предстоящем сражении поделился Фабио Капелло - специалист, в прошлом тренировавший как «Милан», так и «Ювентус».

Он считает, что очень важным фактором окажется отсутствие дисквалифицированного аргентинского форварда Анхеля ди Марии, который получил красную карточку еще в матче против «Монцы».

- «Милан» проиграл в Лондоне, но играл он хорошо. Уверен, он будет пробовать самостоятельно решить исход игры, контролировать ее. «Ювентусу» без дисквалифицированного ди Марии будет трудно, - цитирует Капелло итальянское издание La Stampa.