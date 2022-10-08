Пиоли в своём 20-м матче против Аллегри одержал первую победу

В центральном матче девятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» уверенно обыграл в домашнем матче туринский «Ювентус», забив два безответных мяча. Первый из них забил Фикайо Томори, второй - Браим Диас.

Как оказалось, для наставника «Милана» Стефано Пиоли это была первая победа в противостоянии с Массимилиано Аллегри. Уже двадцать раз руководимые им команды встречались с «Ювентусом», но выиграть у Пиоли получилось лишь сейчас.

А баланс предыдущих девятнадцати матчей таков - пять ничьих и целых четырнадцать поражений. В следующем туре чемпион Италии сыграет в гостевом матче с «Вероной».