«Ювентус» готов предложить контракт Рабио при одном условии

Руководство «Ювентуса» готово предложить новый контракт французскому хавбеку Адриену Рабио.

По информации известного журналиста Николо Скиры, обязательным условием для продления соглашения является снижение зарплаты полузащитника на 20 процентов. Напомним, что контракт француза истекает в конце текущего сезона.

В нынешней кампании на счету Рабио шесть поединков за «старую синьору» в рамках всех состязаний, в которых забил два мяча. В туринском гранде полузащитник выступает с 2019 года. Летом Адриен мог присоединиться к «Манчестер Юнайтед», однако в последний момент сделка сорвалась.

