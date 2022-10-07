Де Кетеларе - второй в Серии А по количеству создаваемых моментов

Бельгийский новичок Шарль де Кетеларе быстро прижился в «Милане», для которого стал самым дорогим приобретенным футболистом за всю эпоху Стефано Пиоли, и сразу же начал показывать, за что он получил такую отличную прессу. Как выяснилось, де Кетеларе создает за матч в среднем 2,69 голевых момента, уступая в этом компоненте лишь Херардуу Делофеу из «Удинезе».

А позади де Кетеларе - польский футболист «Наполи» Петр Зелиньский, а также португальский партнер де Кетеларе по «Милану» - Рафаэл Леау. Но тот еще и успевает часто забивать, что, собственно, является его главной задачей.

Статистику обнародовало итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.