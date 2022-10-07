Пиоли подтвердил, что Тео Эрнандес сыграет против «Ювентуса»

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата Серии А станет поединок чемпионского «Милана» и туринского «Ювентуса». В этом матче в состав «Милана» должен вернуться французский реактивный защитник Тео Эрнандес, вокруг игровых качеств которого в основном и строится игра «Милана». Он получил повреждение в одном из предыдущих матчей. Новость о возвращении Тео подтвердил наставник клуба Стефано Пиоли.

- Он уже тренировался с командой, все хорошо. Если все так и будет, он сыграет. Мы надеемся на это, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Матч между «Миланом» и туринским «Ювентусом» в рамках девятого тура итальянской Серии А пройдет в субботу, 8 октября, он начнется в 19 часов по московскому времени.