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Чемпионат Италии. Серия А

Боррьелло: «Для «Ювентуса» ничья тоже будет хорошим результатом»

07 Октября 2022 • 22:14 Комментировать
Милан
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Ювентус
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Через 19 ч. 25 мин.

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата Серии А станет поединок «Милана» и «Ювентуса», в связи с чем мнением о предстоящем сражении поделился Марко Боррьелло - футболист, в прошлом игравший как за «Милан», так и за «Ювентус».

- «Ювентус» будет играть под большим давлением. Думаю, для «Ювентуса» ничья станет хорошим результатом. Но зависит и от манеры игры, если «Ювентус» будет пытаться побольше атаковать, то ему простят и ничью. «Милану» также надо побеждать после фиаско от «Челси», команде надо показать характер, несмотря на большое количество травм, - цитирует слова Боррьелло итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Матч между «Миланом» и «Ювентусом» в рамках девятого тура итальянской Серии А пройдет в субботу, 8 октября, он начнется в 19 часов по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Марко Боррьелло
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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