«Милан» и «Ювентус» объявили команды, Эрнандес выйдет на поле в стартовом составе

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата Серии А станет поединок чемпионского «Милана» и туринского «Ювентуса». Накануне игры тренеры обеих команд объявили составы на матч.

«Милан»: Тэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Побега, Диас, Леау, Жиру.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро, Куадрадо, Локателли, Рабио, костич, Милик, Влахович.

Матч между «Миланом» и туринским «Ювентусом» в рамках девятого тура итальянской Серии А пройдет в субботу, 8 октября, он начнется в 19 часов по московскому времени. Следить за ним можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансяцию.