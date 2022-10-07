Аллегри: «Не испытываю никакого давления»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не чувствует напряжения на фоне неудачного старта сезона.

Туринцы неуверенно начали кампанию, провалив первые матчи Серии А и Лиги чемпионов. В последних двух встречах команда реабилитировалась, одержав победы над «Болоньей» (3:0) и «Маккаби» (3:1), однако положение «бьянконери» по-прежнему далеко от идеального.

«Я пережил трудный отрезок, не ощущая какого-либо давления, для меня всё было спокойно. Нам нужно быть сильными и стойкими, со временем дела пойдут в гору. Мы потеряли пять очков в последних гостевых матчах, но скоро, надеюсь, всё изменится», – цитирует издание TMW Массимилиано Аллегри.