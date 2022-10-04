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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Был обеспокоен, когда получил предложение от «Милана»

04 Октября 2022 • 20:07 Комментировать
Милан
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Ювентус
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08.10 19:00

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, как решился на переход в клуб.

Португалец подписал контракт с «россонери» в 2019 году, перебравшись из французского «Лилля» почти за 30 млн евро.

«Я провёл в «Лилле» только один сезон после перехода из «Спортинга», и я был очень счастлив, когда на меня вышел «Милан». Это обрадовало меня, но в то же время вызвало беспокойство, поскольку переходить в такой клуб в столь юном возрасте – это непросто. Но я не мог сказать «нет». Первое время мне казалось, что я не выдержу такого давления, что не смогу проявить себя, но клуб продолжал в меня верить», – цитирует Goal 23-летнего лидера «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Рафаэл Леау
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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