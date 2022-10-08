Недвед: «Леау - игрок, который решает»

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 2003 году, Павел Недвед, считает, что своим чемпионским титулом в прошлом сезоне, первым за одиннадцать лет, «Милан» обязан португальцу Рафаэлу Леау. Он назвал его игроком, который решает исход матчей.

И, действительно, в прошлом сезоне Леау принес своему клубу не менее семи побед - именно столько раз его гол оказывался победным.

- Леау - это игрок, который решает. Это было видно в прошлом сезоне, часть Скудетто принадлежит именно ему. Но у нас тоже есть игроки, которые могут стать такими же звездами, - цитирует слова Недведа итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.