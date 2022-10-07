Пиоли пояснил, почему «Милан» стал много пропускать

Центральным матчем девятого тура итальянского чемпионата Серии А станет поединок чемпионского «Милана» и туринского «Ювентуса». Между тем, в первых восьми турах «Милан» пропустил уже девять голов - это худший результат среди команд первой восьмерки итальянского чемпионата.

- Мы играем в более нападающей манере, чем в прошлом году, нет цели исключительно защищаться, это видно и по нашей тактической схеме, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.

Матч между «Миланом» и туринским «Ювентусом» в рамках девятого тура итальянской Серии А пройдет в субботу, 8 октября, он начнется в 19 часов по московскому времени.