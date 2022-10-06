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Чемпионат Италии. Серия А

Дом Анхеля ди Марии подвергся ограблению

06 Октября 2022 • 23:44 Комментировать
Милан
...
Ювентус
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08.10 19:00

Дом аргентинского полузащитника туринского «Ювентуса» Анхеля ди Марии подвергся ограблению.

По информации издания Open, грабители пытались проникнуть в виллу знаменитого футболиста, однако служба безопасности вовремя отреагировала на инцидент, вызвав полицию. Сообщается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из воров, но полиции ещё придётся установить точное количество грабителей.

Напомним, что ди Мария в среду поучаствовал в разгроме «Маккаби» из Хайфы в поединке Лиги чемпионов, сделав хет-трик из результативных передач.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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