Жиру сыграл свой 50-й матч за «Милан»

В центральном матче девятого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» уверенно обыграл в домашнем матче туринский «Ювентус», забив два безответных мяча. Первый из них забил Фикайо Томори, второй - Браим Диас. А вот Оливье Жиру, хотя и старался, забить не сумел, отметившись только голевой передачей в эпизоде с первым голом.

Для французского ветерана эта игра стала юбилейной, 50-й в составе «Милана». Тридцать восемь матчей за клуб он провел в чемпионате Италии, четыре в Кубке Италии, и еще восемь матчей в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне Жиру вместе с «Миланом» стал чемпионом Италии, причем внес очень важный вклад в ту победу.