​Аллегри: «Могу лишь похвалить Пиоли»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед встречей с «Миланом» в чемпионате Италии высказался о своём оппоненте – Стефано Пиоли.

«У «Милана» дела идут лучше – они набрали на четыре очка больше, чем мы. Я могу лишь похвалить Стефано Пиоли за работу, которую он делает, и за чемпионский титул, который он выиграл в прошлом сезоне. Цифры на его стороне», - сказал Аллегри журналистам в ходе пресс-конференции в пятницу.

«Милан» и «Ювентус» пересекутся на поле стадиона «Сан-Сиро» в субботу, 8 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.