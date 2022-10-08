Аллегри – о поражении от «Милана»: «Ювентус» просто перестаёт играть»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри недоволен характером своей команды.

Важнейший матч против «Милана» завершился для «бьянконери» поражением со счётом 0:2.

«Очень жаль. После недавних побед мне казалось, что мы набираем обороты, но мы снова наступаем на те же грабли. Сегодня команда была хороша в первые 20-25 минут, а затем садилась всё глубже и глубже.

Удивительно, но в какой-то момент «Ювентус» просто бросает играть. Иногда мы допускали ошибки, которые, казалось, невозможно совершить. Нам нужно избавиться от страха и стать более решительными – только тогда мы проведём достойный сезон», – цитирует DAZN слова Аллегри.