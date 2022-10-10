«Ювентус» вынес вердикт по Аллегри

Несмотря на недавнее поражение от «Милана» (0:2), руководство туринского «Ювентуса» продолжает доверять нынешнему главному тренеру команды Массимилиано Аллегри. Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, специалист сохранит работу минимум до конца текущего года. Массимилиано дадут шанс исправить положение «старой синьоры» в Лиге чемпионов и Серии А.

По итогам девяти туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 13 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В групповом турнире Лиги чемпионов подопечные Аллегри идут на третьем месте, набрав три балла после трех туров.