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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вынес вердикт по Аллегри

10 Октября 2022 • 11:47 Комментировать (3)
Милан
2:0
Ювентус
окончен

Несмотря на недавнее поражение от «Милана» (0:2), руководство туринского «Ювентуса» продолжает доверять нынешнему главному тренеру команды Массимилиано Аллегри. Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, специалист сохранит работу минимум до конца текущего года. Массимилиано дадут шанс исправить положение «старой синьоры» в Лиге чемпионов и Серии А.

По итогам девяти туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 13 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В групповом турнире Лиги чемпионов подопечные Аллегри идут на третьем месте, набрав три балла после трех туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (3)
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3Tituli
10 Октября 2022 в 12:36
если ливнет еще и в туринском дерби, то тут уже прям совсем все...
Gorchitsa 9
10 Октября 2022 в 12:19
Это происки Интера...😖
One Live
10 Октября 2022 в 11:58
Бедный Юве! Так Юве без ЛЧ в следующем сезоне останется! Наполи, Аталанта, Рома и Лацио не дадут мне соврать! А еще есть Милан и Интер!
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10.10.22 в 21:45
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