Пиоли – о победе над «Ювентусом»: «Сегодня нам удалось то, что не получилось в Лондоне»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе в принципиальном матче Серии А против «Ювентуса».

«Россонери» взяли верх со счётом 2:0. В конце первого тайма голом отличился Фикайо Томори, а на 54-й минуте окончательный результат на табло установил Браим Диас.

«Это был очень напряжённый матч. В первые 20 минут мы были слишком небрежны в передачах, но в целом «Милан» работал как одно целое. К сожалению, это не удалось нам в прошлой игре в Лондоне, но мы знаем, что способны на многое, когда демонстрируем командный дух. Сегодняшняя встреча была очень важной, и мы смогли подойти к ней с правильным настроем», – заявил в послематчевом интервью DAZN наставник «Милана».