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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли – о победе над «Ювентусом»: «Сегодня нам удалось то, что не получилось в Лондоне»

08 Октября 2022 • 21:29 Комментировать
Милан
2:0
Ювентус
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе в принципиальном матче Серии А против «Ювентуса».

«Россонери» взяли верх со счётом 2:0. В конце первого тайма голом отличился Фикайо Томори, а на 54-й минуте окончательный результат на табло установил Браим Диас.

«Это был очень напряжённый матч. В первые 20 минут мы были слишком небрежны в передачах, но в целом «Милан» работал как одно целое. К сожалению, это не удалось нам в прошлой игре в Лондоне, но мы знаем, что способны на многое, когда демонстрируем командный дух. Сегодняшняя встреча была очень важной, и мы смогли подойти к ней с правильным настроем», – заявил в послематчевом интервью DAZN наставник «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Стефано Пиоли
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