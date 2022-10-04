Кассано: «Максимум Леау – сидеть на скамейке «Ливерпуля» или «Баварии» под Команом или Диасом»

Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано не считает, что форвард «россонери» Рафаэл Леау стоит 150 миллионов евро. Итальянец уверен, что футболист не заиграет ни в одном из европейских грандов.

«Леау – отличный игрок. Возможно, он лучший в Серии А. Но стоит ли он 150 миллионов евро? Я не думаю, что он заиграет в топ-клубе. Его максимум – это сидеть на скамейке в «Ливерпуле» или «Баварии» под Луисом Диасом или Кингсли Команом», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.

Напомним, в услугах Леау был заинтересован лондонский «Челси», который летом не смог провернуть трансфер. «Пенсионеры» хотят продолжить переговоры следующим летом.